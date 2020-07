Bambino di 11 anni muore in incidente stradale

(ANSA) - SAVONA, 13 LUG - E' deceduto il bambino di undici anni originario di Savona coinvolto nell'incidente all'interno della galleria che collega l'abitato di Predazzo con Ziano di Fiemme, in Trentino, lo scorso 11 luglio. La notizia è stata è stata diffusa in tarda mattinata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Rimangono gravi le condizioni della madre, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il padre, trasferito nell'ospedale del capoluogo, non è in condizioni preoccupanti. La famiglia, proveniente da Savona, era diretta in Val di Fassa per un periodo di vacanza. L'incidente ha coinvolto un mezzo proveniente in direzione opposta. Inizialmente il bambino non era apparso in condizioni gravi, ed era cosciente subito dopo l'impatto. Le condizioni sono peggiorate ieri.

Il bambino si chiamava Ruggero Durante. Il padre Massimo è il titolare dei bagni Ondina ad Albissola Marina. La madre, Tiziana Garbarino, è una insegnante.