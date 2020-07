Sanità: Liguria, via a elisoccorso 118 con operatore privato

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Ha preso il via oggi il nuovo servizio di elisoccorso del 118 ligure, operato dalla società torinese AirGreen con base al Riviera Airport di Villanova d'Albenga. Il nuovo mezzo, un H145 sarà dedicato esclusivamente ai soccorsi sanitari. Per ciascun intervento, a bordo saliranno 5 persone di equipaggio: un medico, un infermiere, un esperto del Corpo del Soccorso alpino e speleologico oltre a pilota e copilota. Al fianco di Airgreen, con base all'aeroporto di Villanova d'Albenga, continuerà ad operare per l'elisoccorso anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, di base all'aeroporto Colombo di Genova. "In un momento in cui viviamo giorni di ordinaria follia sulla rete autostradale, con pesantissimi disagi anche per i trasporti sanitari, poter contare su due elicotteri per i soccorsi con una seconda base operativa nel ponente è indispensabile e strategico - ha detto il governatore Giovanni Toti - Credo sia un risultato straordinario, oltre che la migliore conclusione possibile di un percorso complesso" (ANSA).