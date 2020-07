Piana a Monesi per riapertura sp100

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato a Monesi di Mendatica alla cerimonia di riapertura della bretella della Strada Provinciale 100, distrutta durante l'alluvione del 2016. La ricostruzione è stata finanziata interamente attraverso fondi regionali. "Quest'opera, portata avanti con determinazione - dichiara Piana - dimostra concretamente la capacità dell'amministrazione regionale di intervenire a difesa del proprio territorio. La nuova strada non rappresenta solo una infrastruttura vitale per gli abitanti di Monesi, ma anche un collegamento fondamentale per restituire a tutto il comprensorio le prospettive turistiche che rappresentano una delle vocazioni consolidate dell'entroterra imperiese. La perseveranza e, insieme, la pazienza degli amministratori locali, che hanno compreso le oggettive difficoltà legate alla ricostruzione del collegamento in un territorio spesso minacciato da frane e smottamenti, oggi viene premiata e inizia la rinascita di questo bellissimo angolo della nostra Liguria" (ANSA).