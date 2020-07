Folla per messa nuovo vescovo Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - È iniziata in piazza della Vittoria a Genova la messa con l'Ordinazione Episcopale e l'ingresso in Diocesi del francescano Marco Tasca quale nuovo Arcivescovo di Genova. Padre Tasca verrà consacrato Vescovo per l'imposizione delle mani del Cardinale Angelo Bagnasco. Insieme a lui, quali coconsacranti monsignor Gianfranco Agostino Gardin, vescovo emerito di Treviso e monsignor Gianfranco Girotti, reggente emerito della Penitenzieria Apostolica. Con loro numerosi altri cardinali e vescovi genovesi, liguri e veneti oltre a numerosi francescani. In tutto, nell'area dedicata alla celebrazione sono presenti mille persone tra vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, cantori, autorità, ospiti accompagnatori di padre Tasca, ministri delle altre Confessioni cristiane, rappresentanti delle altre religioni e fedeli. Numerose anche le autorità civili e militari presenti genovesi e venete come il sindaco di Genova Marco Bucci e il sindaco di Padova Sergio Giordani, e i governatori ligure Giovanni Toti, e veneto Luca Zaia. (ANSA).