Regione, 16 mln per territorio

Quasi 16 milioni di euro per interventi di valorizzazione del territorio in grado di generare un investimento complessivo di 25 milioni sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. Sono 13 gli interventi previsti, distribuiti su tutto il territorio regionale grazie a risorse che dovranno servire ai Comuni per la realizzazione di progetti infrastrutturali di riconversione, valorizzazione del territorio e di ripristino della viabilità spiega in una nota la Regione.

Cinque sono gli interventi che verranno finanziati in provincia di Imperia, due nel Savonese, tre a Genova e tre nello spezzino.

"Si tratta di interventi attesi da tempo dalla cittadinanza e dagli amministratori locali - spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Un importante stanziamento regionale, tramite il Fondo strategico, uno straordinario sforzo economico per dare risposte significative per lavori fondamentali dal punto di vista infrastrutturale, emergenziale, di riqualificazione urbana ed edilizia scolastica. Un segnale di attenzione da parte di questa giunta che investe quasi 16 milioni per 13 interventi, tra ponente e levante, sparsi in diversi territori della Liguria". (ANSA).