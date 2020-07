Legambiente: su spiagge 654 rifiuti ogni 100 metri

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Sono stati 654 i rifiuti rinvenuti, in media, ogni cento metri percorsi lungo le spiagge monitorate da Legambiente. È il bilancio dell'indagine nazionale Beach Litter 2020, condotta dai Circoli di Legambiente, realizzata grazie al contributo di E.on e Novamont e raccontata da Goletta Verde. 43 le spiagge monitorate in 13 regioni italiane per un totale di 28.137 rifiuti censiti in un'area di 189 mila metri quadri: su circa la metà delle spiagge campionate, la percentuale di plastica eguaglia o supera il 90% del totale dei rifiuti, mentre in una spiaggia su tre sono stati rinvenuti guanti, mascherine e altri oggetti riconducibili all'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda la Liguria è stata monitorata la spiaggia libera Fiumaretta adiacente alla foce del fiume Magra ad Ameglia, una spiaggia significativa perché ci racconta lo stato di pulizia del nostro mare ma anche dell'entroterra. Su un'area totale di 10.300 mq di spiaggia sono stati trovati 532 rifiuti, di cui il 92% è risultato essere plastica (487). "Abbiamo monitorato una spiaggia alla foce di un fiume perché utile a descrivere il rapporto tra mare, costa ed entroterra - commenta i dati Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria - e purtroppo i dati sono negativi. Il polistirolo ritrovato e che impiega decine di anni per essere biodegradato, è riconducibile alle attività di pesca professionale mentre le altre tipologie di rifiuti in buona parte provengono dal Fiume Magra". (ANSA).