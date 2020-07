Fase 3: treno è affollato, 4 ore e mezza da Milano a Genova

Odissea per i viaggiatori che questa mattina sono partiti alle 8.30 dalla stazione Centrale di Milano per raggiungere Genova con il treno 2175 di Trenitalia.

Il viaggio, spiega Jacopo Attardo, pubblicitario, "è durato 4 ore e mezza" dopo una lunga sosta a Pavia, con un ritardo accumulato di 90 minuti secondo Trenitalia. "Ho acquistato i biglietti on-line di prima classe con un collega - racconta - erano nominativi e abbiamo preso posto a Milano in seconda, perché mancava la carrozza di prima". "Tutto bene fino a Rogoredo - prosegue - dove sono salite diverse persone fino a riempire il treno, tanto che a Pavia ci hanno fermato per sovraffollamento". Il convoglio, racconta il professionista, è rimasto fermo a lungo, perché "nessuno voleva scendere dato che tutti avevano il biglietto", tanto che alla fine sono intervenute anche le forze dell'ordine. Il treno poi è ripartito, lasciando a terra diverse persone che sono state dirottate su 7 autobus sostitutivi secondo Trenitalia. (ANSA).