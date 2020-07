Crolla albero su scogliera, ferita bagnante a Ventimiglia

Il grosso ramo di un pino d'aleppo è crollato su una scogliera nella frazione di Latte, a Ventimiglia, dove c'erano alcuni bagnanti che prendevano il sole. Una donna è rimasta ferita, riportando escoriazioni che per fortuna non sembrano gravi. L'albero ha trascinato con sé anche parte del muro della villa in cui sorgeva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo per mettere in sicurezza l'area e verificare la presenza di persone travolte sia sulla scogliera che in acqua.

Presenti anche il personale sanitario e la polizia. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(ANSA).