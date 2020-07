Scontro tra auto in Fontanabuona

Grave incidente questo pomeriggio a Donega, in Val Fontanabuona. Due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate lungo la provinciale, mandando in tilt la circolazione. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche un pedone. Tre le persone ferite di cui una in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tirato fuori dall'abitacolo uno dei conducenti: l'uomo è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino con l'elicottero. (ANSA).