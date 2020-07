Regionali: a breve direzione Pd Liguria

La direzione del Pd Liguria sarà convocata venerdì o al massimo sabato per decidere il nome del candidato presidente della Regione in grado di rappresentare l'alleanza con il M5S. Lo comunica la presidente dell'assemblea regionale del partito Cristina Lodi stamani a Genova.

E' in corso un confronto per concordare le modalità dell'eventuale partecipazione dei rappresentanti della segreteria nazionale del partito a una direzione regionale 'allargata', che si riunirà fisicamente non in videoconferenza presso le sedi decentrate delle federazioni. La direzione si chiuderà con un voto. Sarebbero tre i nomi rimasti sul tavolo per la candidatura a presidente della Regione Liguria nell'alleanza centrosinistra-M5S: l'avvocato Paolo Bandiera, l'ex preside di Ingegneria Aristide Massardo e il giornalista Ferruccio Sansa. (ANSA).