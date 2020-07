Ponte: parenti, Governo dia notizie

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - "Chiediamo la revoca della concessione e vorremmo avere notizie dal Governo prima che ci sia la commemorazione del 14 agosto. Non è accettabile che dopo due anni non si sia ancora definita questa questione". Lo dice Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, alla notizia che il ponte di Genova sarà affidato ad Aspi. ""Non mi aspettavo altro - aggiunge però -, tecnicamente e logicamente parlando mi sembrava inevitabile". "La scelta giusta sarebbe stata revocare la concessione ad Autostrade il giorno dopo la caduta del ponte. Capisco che tecnicamente forse non era fattibile", aggiunge Possetti, che il 14 agosto del 2018 ha perso sorella, cognato, assieme ai loro due figli. "Ora, dopo che è stato fatto un ponte in condizioni di emergenza bypassando tutte le condizioni ordinarie per fare in fretta - chiede - cosa facevamo lo lasciavamo chiuso? Lo lasciavamo lì senza che ci fosse nessuno a gestirlo o due gestori diversi, magari con un casello in mezzo? Già prima doveva esser stato affidato tutto a qualcun altro". (ANSA).