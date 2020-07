Torre piloti bis: chiesti 5 anni per ammiraglio Angrisano

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto la condanna a cinque anni per l'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante del porto di Genova ed ex comandante generale della Capitaneria, nell'ambito del processo sulla collocazione della torre piloti, la struttura crollata il sette maggio 2013 per l'urto della Jolly Nero provocando la morte di nove persone. Si tratta della richiesta più alta rispetto a quelle per le altre 10 persone imputate. "Per lui c'è una doppia responsabilità - ha spiegato il pm nella requisitoria - come comandante del porto e come datore di lavoro. Doveva essere in grado verificare il rischio e di farvi fronte, costi quel che costi. Certo forse se avesse fatto scendere quei ragazzi dalla torre avrebbe significato dare della manica di incoscienti ai predecessori e forse facendo ciò non diventi comandante generale". Il processo sulla costruzione è nato grazie alla tenacia della mamma di Giuseppe Tusa, una delle vittime. La procura aveva inizialmente chiesto l'archiviazione ma la donna si era opposta e il gip aveva ordinato al pm nuovi accertamenti. (ANSA).