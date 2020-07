Perde controllo moto, muore ventenne

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - Incidente mortale a Genova in via Siffredi. A perdere la vita un ragazzo di circa 20 anni che viaggiava con la moto in direzione levante. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno provato a rianimarlo senza però riuscirci. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da accertare. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

La sezione infortunistica della polizia locale sta effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E' il secondo incidente mortale in pochissimi giorni: domenica sera in via Somma, a Nervi, è morta una ragazza di 18 anni che viaggiava con un amico risultato positivo alla cocaina. (ANSA).