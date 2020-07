Furto 15 mila euro magazzino subacquea

(ANSA) - GENOVA, 07 LUG - I Carabinieri della Maddalena stanno conducendo le indagini su un furto perpetrato giorni addietro in un negozio di Via Gramsci. I ladri si sono introdotti nel magazzino, apparentemente senza forzare né scassinare l'entrata, e hanno rubato attrezzatura subacquea di vario tipo e alcuni kit specialistici per la manutenzione degli erogatori dell'ossigeno. La merce rubata ha un valore totale di circa 15 mila euro, non coperto da assicurazione. (ANSA).