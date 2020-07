Maxi assembramento a Sampierdarena

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Maxi assembramento disperso da carabinieri e polizia ieri sera in piazza Settembrini, a Sampierdarena. In strada c'erano 80 persone, ubriache e senza mascherine, di origini africane che importunavano i passanti e urlavano. Alcuni residenti hanno chiamato le forze dell'ordine e alla fine sono arrivate dieci pattuglie dei carabinieri e sei della polizia. I militari e gli agenti hanno fatto allontanare le persone e per fortuna il mega gruppo si è allontanato senza creare problemi. (ANSA).