Cantieri autostrade: Aspi, su A26 riaperta stazione Masone

Sull'autostrada A26 Genova Voltri- Gravellona toce è stata riaperta in entrata in entrambe le direzioni, verso Genova e verso Gravellona Toce, la stazione di Masone (Genova). Lo annuncia la direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Il casello era stato chiuso il 9 giugno a causa di una frana. La stazione, spiega anche Aspi, è stata riaperta grazie a una procedura ad hoc, che prevede il monitoraggio continuo del versante esterno interessato dal movimento franoso.

"La direzione di tronco conferma - ribadisce l'azienda - la propria costante disponibilità al confronto con le amministrazioni locali che continueranno a essere aggiornate sull'avanzamento delle attività ispettive e di manutenzione sull'A26". Sabato in prossimità del casello di Masone è stata organizzata una protesta degli abitanti, con anche alcuni sindaci, dei comuni della Valle Stura, contro i disagi legati ai lavori. (ANSA).