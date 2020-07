Branco picchia ragazzo per un cellulare

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - In dieci lo hanno aggredito e picchiato per un cellulare. E' successo domenica notte in via Vittorio Veneto a Sestri Levante. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno acquisito le telecamere di sorveglianza per risalire agli autori. Secondo quanto accertato, la vittima, un ragazzo di 26 anni di Piacenza era in compagnia di un amico quando è stato accerchiato da dieci giovani. Il gruppo lo ha picchiato con calci e pugni in faccia tanto da provocargli un trauma cranico-facciale e diverse fratture giudicate guaribili in 30 giorni, gli hanno preso il cellulare e poi sono scappati.

Ad assistere alla scena un amico della vittima che ha provato a difenderlo ma è stato picchiato, senza gravi conseguenze.

