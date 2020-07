Sfasciano bar perché non hanno le birre

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - La polizia ha arrestato cinque cittadini ecuadoriani che hanno sfasciato un negozio perché il commerciante, essendo le 7 del mattino, non ha potuto vendere loro delle birre. I cinque si sono arrabbiati e hanno scardinato la porta e sfasciato le suppellettili del locale. Dopo aver preso a cazzotti il commerciante e averlo minacciato con un coltello, visto che ancora non riuscivano a avere le birre hanno lasciato il locale e se ne sono andati a bere in un altro bar dove ,sono stati trovati dalla polizia. Dopo poche ore, e in un'altra zona della città, la polizia ha arrestato altri tre cittadini dell'Ecuador che con altri connazionali stavano partecipato a una festa con musica e barbecue. I vigili urbani sono intervenuti su sollecitazione di alcuni cittadini che lamentavano musica alta e schiamazzi e i tre, completamente ubriachi, hanno cercato di impedire alla Municipale di intervenire. Così è stata chiamata la Polizia: i tre hanno malmenato anche gli agenti. Quindi sono stati arrestati (ANSA).