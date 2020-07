riapre in ritardo tratto A26, 6 km code

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Ha riaperto con circa un'ora di ritardo il tratto autostradale della A26 tra Ovada e il bivio con la A10 dove durante la notte sono state ispezionate diverse gallerie. Il ritardo ha già creato le prime code soprattutto per i turisti in arrivo dal Piemonte e la Lombardia diretti verso le riviere. La situazione peggiore è in A26 dove ci sono sei chilometri di coda, in direzione Genova, tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada. In A7, in direzione Genova, ci sono tre chilometri di coda tra Vignole e Ronco Scrivia. In A10, in direzione Genova, coda di tre chilometri tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori. Sempre in A10, ma in direzione Ventimiglia, coda di tre chilometri Genova Pra' e Arenzano. (ANSA).