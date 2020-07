Cantieri autostrade:De Micheli, controlli non rinviabili

Sulle autostrade liguri "non potevamo rinviare i controlli, come qualcuno ci chiede, perché non si può mettere tra parentesi la sicurezza": lo scrive su Facebook la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. "Non potevamo non intervenire in una situazione che è il risultato di controlli svolti in passato dal concessionario, e che oggi sono anche oggetto di indagine da parte della magistratura ligure".

"Per la Liguria - dice - vogliamo la sicurezza che non accada più quello che purtroppo è avvenuto nel passato: quando è stato pagato un tributo inaccettabile".

"Quante bugie in un solo post Facebook caro ministro De Micheli", ha replicato il presidente della Liguria Giovanni Toti in una replica alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli che ha affermato con un lungo post che sulle autostrade liguri non si potevamo rinviare i controlli. "La verità, purtroppo, è che lei è e il suo Ministero non volete assumervi la responsabilità di nulla - ha aggiunto Toti - , o forse non ne siete capaci"