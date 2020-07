Tentano furto, fermati ladri acrobati

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - La polizia ha arrestato due uomini di 20 e 28 anni, di origini albanesi, accusati di tentato furto aggravato. I due sono stati fermati ieri sera da una volante dopo la segnalazione di una ragazza che aveva visto uno dei due appeso a un tubo dell'acqua, in via Boero, e l'altro fermo per strada. Quando i due hanno capito di essere stati scoperti sono scappati ma sono stati bloccati in via Timavo dopo un breve inseguimento. (ANSA).