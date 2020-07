Prorogato allerta giallo su Liguria

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - La traiettoria della perturbazione annunciata ieri e attesa per stamani, che aveva portato Arpal a emanare un allerta giallo, ha modificato la rotta rispetto a quanto previsto posticipando la tempistica dei fenomeni sulla Liguria e Arpal ha quindi modificato l'allerta per temporali.

Nel centro-ponente ligure l'allerta permarrà fino alle 23.59 di oggi mentre nel Levante e nell'entroterra l'allerta rimarrà fino alle 3 del mattino. Nelle prossime ore si prevedono nubi, rovesci e temporali anche forti da metà giornata, con possibili grandinate. Dalla serata rinforzo dei venti settentrionali, in particolare sul centro Levante, con raffiche fino a burrasca.

Nelle prime ore della notte ancora instabilità residua su tutta la regione, in particolare a Levante, mentre un'attenuazione dei fenomeni è prevista dalla tarda mattinata. (ANSA).