Al Ducale di Genova arriva Obey, è azione-emozione

Arriva a Palazzo Ducale di Genova 'Obey fidelity. The art of Shepard Fairey', la mostra dedicata al grande street artist statunitense. L'esposizione, in programma nel sottoporticato di Palazzo Ducale dal 4 luglio fino al primo novembre, si propone come un viaggio visivo che incrocia quattro punti salienti nella poetica dell'artista: donna, ambiente, pace, cultura, ricreando una passeggiata nelle notti metropolitane.

Le opere in mostra propongono una conversazione urbana tra messaggi militanti, visioni pacifiste, passioni solidali. Lo straordinario lavoro di Obey stimola riflessioni sui temi umanitari, passaggi esistenziali, utopie sociali, valori di giustizia oltre le leggi. Tra le opere esposte Hope, il celebre ritratto di Barack Obama rielaborato in quadricromia da una fotografia che nel 2006 Mannie Garcia aveva scattato per l'Associated Press. Un ritratto che è icona e manifesto politico.

La mostra, curata da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, è prodotta e organizzata da MetaMorfosi in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale. (ANSA).