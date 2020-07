Genova, traffico in tilt, traffico Genova in tilt

L'intera viabilità di Genova è andata in tilt con chilometri di code dovute al prolungamento inatteso della chiusura del tratto della A10 tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona, per completare le ispezioni in galleria Borgonovo. Il tratto è stato riaperto attorno alle 10. Al momento comunque si registrano 20 chilometri di coda in città da Sampierdarena ad Arenzano, con bloccata anche la Guido Rossa, la principale viabilità per i trasporti al porto. Sulla A10 ci sono 12 chilometri di coda tra il bivio A26 e Arenzano. Altri 6 chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

In pratica oltre alla A10 è bloccato tutto il traffico che in alternativa alla autostrada prova a scorrere sulla statale Aurelia, dal centro della città verso ponente fino a dopo Arenzano. Nel nodo di Genova si registrano code anche sulla A7 e sulla A12.