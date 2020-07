Aggredisce donna per una sigaretta

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Ha chiesto una sigaretta a una passeggera del bus e al rifiuto della donna l'ha aggredita. E' successo ieri pomeriggio in piazza Verdi alla fermata dell'autobus. Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo radiomobile, una ragazza di 25 anni avrebbe avvicinato una donna di 60 anni, appena scesa dal mezzo pubblico e le avrebbe chiesto una sigaretta. La donna ha detto detto di non averne e a quel punto la ragazza l'ha tirata per i capelli facendola cadere a terra, per poi strapparle gli occhiali e scappare. Alcuni passanti hanno visto la scena e hanno bloccato la ragazza che è stata poi denunciata per lesioni e tentata rapina. (ANSA).