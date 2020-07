Rapina bici a ciclista, arrestato

Un biker di 47 anni di Vado Ligure in sella della sua nuova E-Bike è stato aggredito, disarcionato e minacciato da un ragazzo armato di pistola che, dopo aver dato un colpo in testa all'atleta gli ha rubato la bicicletta. I Carabinieri della Stazione di Finale Ligure, guidati dal Maresciallo Zucca, si sono messi subito sulle tracce del malvivente che aveva commesso un errore per lui fatale: nel percorso ipotizzato dagli investigatori dell'Arma, gli è caduto il carrello della pistola, che è stata subito inviata agli specialisti della Sezione Operativa dei Carabinieri di Albenga.

In attesa del risultato degli esami I Carabinieri hanno raccolto testimonianze e preso visione di telecamere pubbliche e private fino a individuare il rapinatore mentre stava cercando di rivendere la costosa bici. E' stato subito bloccato e portato in caserma. E' un pluripregiudicato di 19 anni della Val di Susa, a Finale Ligure in vacanza. Nella sua camera d'albergo, sono stati trovati coltelli, strumenti atti allo scasso e alcuni passamontagna (ANSA).