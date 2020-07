Arpal, allerta giallo in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Allerta giallo su tutta la Liguria a causa di precipitazioni in arrivo dalla Francia. Allerta, emanata da Arpal, sarà in vigore dalle 8 alle 21 di domani, venerdì 3 luglio. Dalle ore centrali di oggi, è previsto un aumento dell'instabilità in particolare nelle zone interne del centro Ponente con possibili temporali anche forti. Dalle prime ore di domani, venerdì 3, il passaggio di un nucleo di aria fredda in quota potrà provocare rovesci e temporali sparsi un po' su tutta la regione, che diventeranno diffusi dalle ore centrali della giornata. Non mancheranno anche le grandinate mentre, in serata, i venti diverranno settentrionali, rinforzando con raffiche di burrasca, in particolare sul settore centrale della regione, nella notte tra venerdì e sabato.

Proprio nella notte su sabato sono previsti ancora rovesci e temporali residui, in particolare sul centro Levante; i fenomeni tenderanno a attenuarsi ed esaurirsi dalla tarda mattinata di sabato. (ANSA).