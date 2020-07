Sanità: crolla soffitto piscine in ospedale Pietra Ligure

(ANSA) - SAVONA, 01 LUG - All'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è crollata una parte del soffitto della piscina dell'Unità Spinale. I mattoni hanno sfondato il controsoffitto e sono caduti all'interno della vasca. Fortunatamente i detriti sono caduti in un orario in cui non erano presenti medici né pazienti. Non si tratta del primo episodio: qualche anno fa era crollato un muro nell'area delle palestre, costringendo la direzione a chiuderle per alcuni mesi. Dopo la riapertura si era dovuto provvedere alla sostituzione di alcune parti del controsoffitto a causa delle infiltrazioni provocate dalle piogge intense. Nei mesi successivi sono poi crollati dei pannelli dello stesso controsoffitto: il problema era stato risolto mettendo dei secchi per raccogliere l'acqua piovana.

Infine il nuovo crollo negli ultimi giorni. Le macerie devono ancora essere sgomberate. "Questo è purtroppo l'ennesimo segnale di decadenza della sanità pubblica ligure, a partire anche dalle strutture - commenta il gruppo Pd in Regione Liguria - In questi 5 anni di governo regionale, la Giunta Toti ha pensato solo a svendere la sanità, invece di rafforzarla. Ma quando qualcuno prova a farlo notare, il centrodestra risponde compatto che la colpa è di chi c'era prima. Anche se chi comanda adesso si trova al vertice della Regione Liguria da oltre 5 anni". (ANSA).