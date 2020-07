Lega, trasformare in legge modello Genova

Trasformare in legge il 'modello Genova' , abbattendo la burocrazia e rilanciare le infrastrutture. E' l'obiettivo del disegno di legge della Lega presentato oggi nella sede del gruppo alla Camera, da Matteo Salvini, Edoardo Rixi e Antonella Faggi.

"Il governo - esordisce Rixi - non ha una visione delle infrastrutture in Italia e di una sburocratizzazione dei processi. Oggi per aprire un cantiere ci vogliono 4,5,6 anni.

Ora abbiamo presentato al Senato un testo di legge che ricorda come impostazione lo sblocca cantieri della scorsa legislatura.

Questo testo - aggiunge - punta a rilanciare il modello Genova perchè diventi una legge nazionale". (ANSA).