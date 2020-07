Ascensore Castelletto torna all'aspetto di inizio '900

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - E' stato ultimato il rifacimento ligneo della cabina dell'Ascensore Castelletto Levante, che ritrova l'aspetto di inizio Novecento, dopo che alla fine degli anni '80 le storiche cabine in legno furono tolte e sostituite per l'ammodernamento dell'impianto. I lavori all'ascensore che da Portello porta alla balconata panoramica di spianata Castelletto sono stati avviati per il raggiungimento dei 30 anni di vita tecnica e l'impianto è stato sottoposto a generali attività di ammodernamento e rifacimento. Amt ha deciso però anche un intervento di valorizzazione storica per restituire alle due cabine l'aspetto originario del 1909, anno di inaugurazione dell'impianto, considerando anche che per i caratteri architettonici e la posizione strategica, rappresenta un valore anche turistico per la città.

Il progetto si è basato sull'analisi delle foto d'epoca che hanno mostrato come la finitura interna alle cabine fosse costituita da pannelli lignei ripartiti in altezza, decorati da cornici fresate e geometriche. Il nuovo progetto è stato sottoposto ed approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Oltre al rivestimento in legno, trattato con prodotti specifici e vernici ignifughe, è stato sostituito anche il pavimento della cabina e realizzata una panchina in stile inizio secolo. Lo stesso intervento verrà ora realizzato sulla seconda cabina.

Per i 30 anni di vita tecnica in base alla normativa l'impianto andava comunque sottoposto a radicali interventi di completo ammodernamento, con l'adeguamento di tutte le apparecchiature meccaniche, degli equipaggiamenti elettrici e la sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in movimento. (ANSA).