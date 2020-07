Ansaldo Energia: completato aumento capitale da 400 mln

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Ansaldo Energia annuncia in una nota che si è completato l'aumento di capitale da 400 milioni di euro. La ricapitalizzazione è stata sottoscritta dall'azionista Cdp Equity, che ha esercitato anche il diritto di prelazione per la quota non sottoscritta dal socio Shanghai Electric Hongkong co limited, precisa. La quota di partecipazione di Cdp Equity risulta così ora pari all'88% circa e quella di Shanghai Electric Hongkong co limited al 12% circa. La manovra finanziaria a supporto del piano strategico della società e delle misure ivi previste, afferma Ansaldo Energia, è stata approvata dal consiglio di amministrazione il 3 aprile. (ANSA).