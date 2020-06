Coronavirus: tre nuovi positivi e zero morti

Solo tre nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore, con 1254 test compiuti. In totale i positivi in Liguria sono 1347, 11 meno di ieri. E, ancora una volta, non si registrano decessi. Il numero globale dei morti da inizio pandemia è 1558. Gli ospedalizzati sono 52, uno meno di ieri: di questi tre sono in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore con doppio tampone negativo sono 14 per un totale di 7072. In isolamento domiciliare ci sono 231 persone, 4 più di ieri, mentre in sorveglianza attiva sono 423, ieri erano 401 (ANSA).