Calcio: emergenza Sampdoria, anche Linetty salta Lecce

Nuova tegola per la Sampdoria nella delicata trasferta di Lecce: fuori dalla lista dei convocati anche il centrocampista polacco Linetty che ha rimediato nella gara col Bologna un trauma contusivo al piede destro. Assenti anche Lorenzo Tonelli (programma fisioterapico), Alex Ferrari (iter di recupero) e Fabio Quagliarella, che sta recuperando dal problema muscolare al polpaccio destro e ha lavorato individualmente sul campo. A centrocampo torna invece Jankto che ha scontato il turno di squalifica. Diversi dubbi di formazione per Ranieri che potrebbe puntare sul 4-4-2 con Bonazzoli in attacco al fianco di Gabbiadini. (ANSA).