Beppe Costa presidente terminalisti genovesi

Beppe Costa è il nuovo presidente della sezione terminalisti di Confindustria Genova.

L'imprenditore, presidente e ad di Costa Edutainment che gestisce in Italia 11 strutture tra acquari, parchi tematici e acquatici, musei e terminalista nel porto di Genova con Saar, è stato eletto oggi. Aveva già guidato i terminalisti genovesi dal 2009 al 2015, quando aveva passato il testimone a Gilberto Danesi, presidente Psa Italia, che oggi glielo restituisce. Il mandato è per i prossimi due anni, rieleggibile per altri due.

Il primo nodo da sciogliere è quello del caos autostrade:. Costa poi sottolinea il peso dell'attività dei terminalisti sull'economia cittadina e lancia un appello all'unità. "Vorrei ricordare quanto sono importanti per il porto di Genova e per la città: parliamo di occupati e investimenti - dice -. E' importante lavorare su nodi fondamentali e trovare soluzioni alle infrastrutture". Alla guida della sezione terminal operators di Confindustria Genova Costa sarà affiancato dal vicepresidente Alberto Casali di Psa Genova Pra' (ANSA).