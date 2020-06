Sarri "trasferta ostica, Genoa lotta per salvarsi"

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - "Giocare lì è difficile per tutti.

In casa hanno sempre fatto molto bene, sarà una partita complicata anche perché il Genoa lotta per la salvezza. Non possiamo aspettarci qualcosa di semplice, ma i ragazzi ne sono consapevoli. Al contrario, saremmo sulla strada sbagliata". Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri alla vigilia della trasferta in casa dei rossoblù del tecnico Nicola. (ANSA).