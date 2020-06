Coronavirus: 7 nuovi positivi, nessun morto

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Zero morti, ma continuano i contagi: sono stati 7 su 791 nuovi test. I morti complessivi sono 1558. I positivi sono 1358, 5 meno di ieri. I guariti con doppio tampone negativo sono stati 12 nelle ultime 24 ore. In ospedale ci sono 53 persone, una meno di ieri. Tra questi tre sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 227, sei in più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 401 persone. (ANSA).