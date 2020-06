Calcio: Genoa; Nicola "Juventus? nulla è impossibile"

"Dobbiamo pensare che nulla è impossibile anche se contro la Juventus sarà una partita importante". Archiviato il pareggio in rimonta col Brescia il tecnico del Genoa Davide Nicola analizza il momento della sua squadra ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia della sfida ai Campioni d'Italia in carica. "Il punto di Brescia è importante perché comunque abbiamo fatto punti ma anche per il fatto che abbiamo recuperato una partita che non era facile da recuperare e lo abbiamo fatto con la voglia di andarla a riprendere. Questa partita ci ha fatto migliorare in cose che contro il Parma erano mancate".

Dall'ultima alla prima della classe in appena tre giorni.

"Incontriamo una squadra forte e capace. Però penso che la Juve arrivi nel momento giusto - ha detto Nicola - . Abbiamo bisogno di migliorare e ritrovare i ritmi e la capacità di essere squadra, di muoverci all'unisono e questo lo abbiamo in parte conseguito nella seconda partita . Dobbiamo pensare solo a fare gioco di squadra e metterci nella condizione di lavorare come una squadra. Perché sono convinto che solo lavorando, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, puoi riuscire a migliorarti". (ANSA).