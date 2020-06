A Sanremo superyacht che fu di Trump e Kashoggi

E' attraccato al Portosole di Sanremo il 'Kingdom 5KR', superyacht di 86 metri di proprietà dell'emiro saudita Al-Walid bin Talal, ma prima ancora appartenente all'attuale presidente degli Usa Donald Trump (allora lo yacht si chiamava 'Trump Princess'). Lo yacht, le cui linee portano la firma dell'architetto australiano John Bannemberg, è stato varato dai cantieri Benetti a Viareggio il 25 giugno del 1979 e consegnato all'uomo d'affari saudita Adnan Khashoggi il 25 giugno del 1980 nel porto di Montecarlo. Il panfilo, citato nel brano 'Khashoggi's Ship' dei Queen, tratto dall'album The Miracle, 1989, oggi batte bandiera dell'Arabia Saudita. Nel 1983 è stato set per le riprese del film di James Bond 'Mai dire mai'. Al momento del varo la rivista 'Power and Motoryacht' definì quest'ultima la "barca più spettacolare del mondo". (ANSA).