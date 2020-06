Poste: una app per 'saltare' le code

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Poste Italiane annuncia che è di nuovo possibile attendere il proprio turno allo sportello all'interno dei locali di 24 Uffici Postali della Liguria, di cui 14 in provincia di Genova, 5 nell'imperiese, 3 nello spezzino e 2 nel savonese. "Negli stessi Uffici è possibile prenotare l'operazione direttamente tramite la APP Ufficio Postale. E' sufficiente scaricare gratuitamente l'APP e selezionare il giorno e l'orario preferito per svolgere l'operazione desiderata. All'interno dell'ufficio un'apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile", si legge nella nota diffusa dall'azienda.

Poste italiane ha inoltre avviato da tempo un processo di digitalizzazione attraverso nuove modalità di accesso ai servizi. L'ultimo tra i servizi online creati per andare incontro alle esigenze dei cittadini è la richiesta delle pratiche di successione. I cittadini potranno avviare la pratica di successione attraverso una modalità semplificata nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale. (ANSA).