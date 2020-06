Cantieri autostrade: Toti, ordinanza contro piano Mit-Aspi

"Ho chiesto ai nostri uffici di preparare un'ordinanza che imponga al Mit e ad Autostrade di presentare a Regione un piano di lavori che unisca la mobilità con la sicurezza nel nostro territorio. Mi auguro che vogliano farlo senza impugnare l'atto". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti definendo la situazione dei cantieri nelle autostrade liguri "un disastro".

"Siamo pronti ad andare in tribunale per chiedere il risarcimento del danno patito dai nostri cittadini e dalle nostre imprese. Un danno gigantesco. Infine chiedo che il Governo, come parziale indennizzo, finanzi immediatamente tutte le opere che le categorie economiche della Liguria stanno chiedendo e che giudicano indispensabili. E tutto deve essere fatto in fretta perché la mancanza di risposte sta diventando intollerabile".