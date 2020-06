Cantieri autostrade: albergatori Savona verso sciopero fiscale

"Se lo Stato non c'è allora anche noi non ci siamo. Fino a quando non avremo risposte concrete propongo a tutti i colleghi di sospendere i pagamenti di tasse e tributi nazionali e locali". Ad avanzare la proposta di 'sciopero fiscale' è stato oggi il presidente dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona, Angelo Berlangieri. Al centro della protesta l'emergenza autostrade: "Alla fine chi paga per le incapacità a gestire i servizi essenziali e a costruire serie politiche di sviluppo e supporto siamo sempre noi chi lavora nel turismo - scrive sui social - Prima la nullità di provvedimenti incapaci di dare risposte ai lavoratori e alle imprese del turismo sofferenti per una crisi economica mai vissuta dal dopoguerra ad oggi a causa degli effetti della pandemia Covid19.

Poi la ripartenza che cosa ci riserva? Il blocco della rete autostradale per il controllo simultaneo di tutte le gallerie dopo decenni d'incuria e disattenzione, incredibile ma niente di più che la triste realtà. Siamo arrabbiati e delusi, ci sentiamo abbandonati senza alcuna prospettiva concreta". Da qui la proposta di non pagare più tasse e tributi: "Avremo anche noi il diritto, pacificamente ma con forza, di urlare che non ce la facciamo più a lavorare e vivere in queste condizioni". (ANSA).