Al Cociv i cantieri per il nodo ferroviario Genova

E' stato firmato il contratto che affida al consorzio Cociv (General Contractor dei lavori del Terzo Valico dei Giovi) il riavvio dei cantieri per il completamento delle opere civili delle Gallerie Colombo, San Tommaso e Polcevera del nodo ferroviario di Genova, per un importo dei lavori pari a 120 milioni di euro e 30 mesi di durata.. "Finalmente una buona notizia: riparte il cantiere del nodo ferroviario di Genova. Dopo anni di blocchi, fallimenti e ritardi, si torna al lavoro!" ha commentato il governatore Toti.

"Ora non si può perdere neppure un minuto, il governo deve dare al commissario Mauceri,, tutti gli strumenti perché i lavori siano velocizzati, prevedendo anche con turni di 24 ore come sul Ponte di Genova, per recuperare i due anni di stop" ha scritto il deputato della Lega e responsabile infrastrutture del Carroccio Rixi. "Un passo decisivo" ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi. (ANSA).