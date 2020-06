Rubavano in casa dopo fine lockdown

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Hanno approfittato della fine del lockdown per approfittare delle gite e passeggiate per la ritrovata libertà dei cittadini e rubare dentro gli appartamenti. I carabinieri hanno individuato e arrestato gli autori di due furti, avvenuti a maggio in piazza Martinez ed in salita San Barnaba. In manette sono finiti due fratelli, Cesare e Domenico Bianchi, 48 e 32 anni.

Secondo quanto accertato dai militari, i due si appostavano al parco del Peralto e dopo avere individuato le comitive di amici con zaini o persone a fare jogging. A quel punto cercavano le auto posteggiate e dopo averle forzate prendevano le chiavi di casa e andavano a rubare in casa usando anche un flessibile per smurare le cassaforti. Poi tornavano alla macchina e riponevano le chiavi. In totale hanno rubato 15 mila euro in orologi e gioielli. (ANSA).