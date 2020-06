In bilico con auto dopo fuoristrada

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte a Recco in via della Ne, per una macchina rimata in bilico dopo essere uscita di strada. La vettura, con tre persone a bordo lievemente ferite, è stata messa in sicurezza con un verricello e un argano a mano. Gli occupanti sono stati estratti dalla vettura e sistemati sulle barelle e portati in ospedale.

(ANSA).