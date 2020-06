Coronavirus: zero morti e 4 nuovi positivi in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Per la prima volta la Liguria comunica al ministero della Salute che non ha registrato morti per Covid-19. In precedenza c'erano state giornate senza morti, ma in quelle occasioni arrivavano i risultati dei tamponi su deceduti che non permettevano di registrare 'morti zero'. I morti sono stati1556. Ma nel giorno in cui la Liguria può dire finalmente di non aver avuto morti, tornano a salire i malati che hanno bisogno della terapia intensiva, anche se si parla di poche unità. Sono tre: uno all'ospedale di Sanremo, uno al San Martino di Genova e uno al Sant'Andrea della Spezia. Nei giorni scorsi in terapia intensiva c'era solo un paziente.

Complessivamente i positivi sono 1464, 18 meno di ieri. I test compiuti ieri sono stati 1197 per un totale di 142669. I positivi sono 130 nella provincia di Imperia, 154 in quella di Savona, 977 in quella di Genova, 22 in quella della Spezia. Sono 60 quelli residenti fuori regione e 121 sono in fase di verifica.

I ricoverati sono 57 di cui tre in terapia intensiva. I isolamento domiciliare ci sono 207 persone, 5 più di ieri. I guariti con doppio tampone negativo sono 6938, 22 più di ieri.

(ANSA).