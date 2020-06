Bus in fiamme in corso Firenze, passeggeri in salvo

Un bus ha preso fuoco oggi fa in corso Firenze, nel quartiere di Castelletto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. I vigili urbani hanno bloccato la strada per consentire le operazioni. Il conducente quando si è accorto delle fiamme ha fermato il mezzo e fatto scendere i passeggeri. È il secondo mezzo dell'Amt che prende fuoco in pochi giorni: la settimana scorsa un principio di incendio aveva interessato un mezzo in corso Italia. (ANSA).