Bankitalia: con Covid occupazione -0,6% nel primo trimestre

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - L'effetto Coronavirus sul mondo del lavoro tracciato nel rapporto sull'economia della Liguria della Banca d'Italia dice che nel primo trimestre 2020 l'occupazione in Liguria si è ridotta dello 0,6% e sono calate quasi del 60%, nei mesi di marzo e aprile, le assunzioni. E' aumentata invece la cassa integrazione: "Ad aprile il totale delle ore complessive di cassa autorizzate ha superato i 13 milioni (quasi 70 volte in più rispetto allo stesso mese del 2019)" dice il report. "Il mercato del lavoro regionale affronta le conseguenze dell'emergenza sanitaria ancora pesantemente segnato dalle recessioni dello scorso decennio" ricorda Marina Avallone, direttore della sede genovese della Banca d'Italia.

Le conseguenze della pandemia per il Coronavirus hanno colpito su un terreno già fragile. Nel 2019 il numero degli occupati in Liguria era aumentato solo dello 0,4% (0,8% nel Nord Ovest e 0,6% in Italia) ed era ancora quasi 4 punti percentuali inferiore al livello precedente alla crisi del 2008. Nei primi tre mesi del 2020, con l'epidemia nel pieno e il lockdown ovviamente il mercato si è fermato e le persone in cerca di occupazione sono diminuite del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le ricadute occupazionali potrebbero essere pesanti anche per i lavoratori autonomi tradizionalmente meno protetti dagli ammortizzatori sociali e la cui incidenza sull'occupazione totale (26,7% nel 2019) è maggiore rispetto al complesso del Paese. (ANSA).