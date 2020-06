Rogo mezzi municipale Genova, forse dolo

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Incendio all'alba in via Marassi dentro la rimessa scooter della polizia municipale. Le fiamme hanno distrutto completamente una moto mentre altre due sono state danneggiate. Gli investigatori non escludono l'ipotesi dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri per avviare le indagini.