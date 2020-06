Muore schiacciato dal trattore

(ANSA) - ALBENGA, 25 GIU - Un uomo di 63 anni, Francesco Rapa, è morto ieri schiacciato da un trattore ad Albenga, in Regione Monti. L'uomo stava facendo alcuni lavori all'interno di una villa quando il messo su cui viaggiava è precipitato in un fosso schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Albenga, che hanno posto il mezzo sotto sequestro informando di quanto accaduto la Procura di Savona.

L'uomo era molto noto in città: è stato per anni promotore di una delle manifestazioni più importanti del territorio, Fior d'Albenga. Sommelier per passione, aveva contribuito a far vincere a molti floricoltori albenganesi alcuni premi importanti all'evento Euroflora, grazie ad aiuole realizzate da lui con i loro fiori e piante. Lascia moglie, due figli, un fratello e una sorella. (ANSA).