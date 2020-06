Il verde dei giardini e il blu del mare, i luoghi del Fai

Dal verde dei giardini al blu del mare: sono i colori che caratterizzano i luoghi del Fai da scoprire in Liguria. Nove destinazioni 'in mostra' sabato e domenica prossimi su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria. Tra i luoghi che potranno essere scoperti il borgo di Monesteroli, alle Cinque Terre (La Spezia), con una camminata lungo la sua lunga scalinata a picco sul mare (sabato 27). Monesteroli è tra i candidati per il censimento dei Luoghi del Cuore del Fai 2020.

A Genova aperto per l'occasione il Parco della Villetta Di Negro, polmone verde storico della città. Altri giardini da scoprire quelli di Villa Gavotti, ad Albisola Superiore, esempio di barocchetto genovese, e il parco di Villa della Pergola a Savona, che vanta 22 mila metri quadrati di giardino all'inglese con collezione di flora mediterranea tropicale. A Sanremo la sede del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria fondata nel 1925 da Mario ed Eva Calvino, genitori dello scrittore Italo. Ancora oggi è possibile ammirare esemplari di piante introdotte dal Centro America proprio dalla famiglia Calvino.

Tra i Luoghi del Cuore 2020 anche l'antico oratorio di San Bartolomeo a Ponzò, raggiungibile con una camminata da Riccò del Golfo, alla Spezia. Nella due giorni saranno aperti anche i Beni del Fai: l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli, Casa Carbone a Lavagna, il Podere Case Lovara a Levanto. Per partecipare alle visite, con un contributo minimo di 3 o 5 euro, è necessario prenotarsi sul sito del Fondo Ambiente Italiano entro domani alle 15. (ANSA).